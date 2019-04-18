HIV病毒能救命！ 8名「泡泡男孩」透過基因治療獲新生

2019-04-18 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國科學家近期表示，他們利用經改造的HIV病毒，成功幫助8名患有「嚴重複合型免疫缺乏症」的「泡泡男孩」重獲新生。

綜合外媒報導，嚴重複合型免疫缺乏症（SCID）是指從患者出生起，免疫系統就不起作用，只能終身生活在特製的無菌隔絕罩中，避免被各種疾病多重感染，就如同活在泡泡裡，而患者則以男嬰居多。

報導指出，過去治療SCID只能依賴骨髓移植，然而，骨髓移植不只要花時間等待合適的捐贈者，手術上也伴隨一定風險，因此，醫生希望透過基因治療的方式，將正常的基因直接注入患者的骨髓細胞中，免除費時和手術風險的問題，最後，醫生選用的就是HIV病毒。

治療方面，首先，醫生會抽取患者的骨髓細胞，接著再以HIV病毒進行感染，這麼一來，HIV病毒中能「製造正常免疫細胞」的基因，就會植入骨質細胞中，此時再移植回患者身上即可。

據悉，這項嘗試讓8名患者的免疫系統順利恢復正常，同時無發生嚴重或持久的副作用，美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）總監福西表示，希望未來這種治療方式能普及化。此外，這項研究的負責人之一麻卡絲（Ewelina Mamcarz）則指出，雖然未來需要更多的時間來確認這項治療是否為永久性治療，不過，至少患者目前已經痊癒了。

其中一名泡泡男孩阿爾瓦（Gael Jesus Pino Alva），經治療後，免疫系統已順利恢復正常。圖為母子合照。（美聯社）

研究負責人之一麻卡絲表示，雖然未來需要更多時間來確認這項治療方式是否為永久性治療，不過，至少目前患者痊癒了。（美聯社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/