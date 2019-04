巴基斯坦數十名槍手挾持巴士 14名乘客慘遭殺害

2019-04-18 19:09

〔即時新聞/綜合報導〕巴基斯坦叛亂組織今(18)日發動攻擊,多名槍手在該國西南部俾路支省(Balochistan)挾持巴士乘客,並殺害至少14人,引起該國人民譁然。

綜合外媒報導,巴基斯坦的分裂主義份子經常襲擊該國的安全部隊和旁遮普省的人民。當地官員達什蒂(Jehangir Dashti)今日表示,20多名槍手身穿邊境兵團(Frontier Corps)制服,突然襲擊在馬克蘭沿海公路(Makran)上行駛的巴士,他們強迫車上的乘客下車,乘客一一被槍手檢查身分證後慘遭殺害,但還不確定14名死者是否都來自旁遮普。歹徒行兇後立即逃離現場,當局正在全面追緝槍手。

今日的挾持事件距該省奎達市(Quetta)的自殺爆炸案僅相隔不到1週;俾路支省是巴基斯坦最大但也最貧窮的省分,恐怖主義、分裂主義份子在當地相當活躍。

#Balochistan bleeds again. 14 people shot dead on Makran Coastal Highway #ormara. Offloaded from buses and killed after checking ID cards. pic.twitter.com/jA38Gq3moh