「我來踢也能進！」 酸民上場實踢慘摔倒地

2019-04-18 13:18

〔即時新聞/綜合報導〕義大利足球隊AS羅馬日前於臉書PO出球員進球的畫面,卻遭一名球迷留言酸說,如果他來踢也能進,結果球團近日釋出一段影片,竟是直接邀請這名球迷到場上進行實戰測試,結果這名球迷不僅沒成功,還當場慘摔在地。

義大利足球隊AS羅馬上月底在臉書粉專PO出一段該隊土耳其前鋒雲代爾(Cengiz Under)的進球畫面,沒想到竟有一名球迷馬可(Marco Nicolai)在該則貼文底下留言酸說,「那一球我來踢也會進」。結果本月11日時AS羅馬在推特分享一段畫面,內容竟是邀請馬可上場實地測試。

從AS羅馬貼出的畫面可看到,球團不僅派車將馬可接到球場,還讓他換上AS羅馬的球衣,他嘗試模仿雲代爾用左腳射門,但首次嘗試就因右腳勾到左腳,整個人當場慘摔、躺平在草皮上,讓人看了為之捧腹,之後馬可雖再接再厲,但剩下的兩次機會也都將球踢到界外去,3次的挑戰機會都宣告失敗。

事後馬可在接受訪問時表示,自己不會再那樣留言了,而該則影片的最後也不忘幽默的寫道「就算你不在場上,也是我們的第12人。」。

Imagine saying, ‘Even I could have scored that goal’ and getting brought to the Olimpico to prove it!



But that’s exactly what happened to Marco, thanks to @HyundaiEurope! ????

