外出失蹤2年後化作被樹葉掩蓋的白骨 警疑男死於SM實驗...

2019-04-18 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名30歲男子柯玉查列伏（Ivan Klyucharev），傳出在2017年5月外出後下落不明，未料日前卻疑似在距離莫斯科80英里處的樹林裡，發現他已化作一具白骨，手上還似帶著手銬。警方根據多方線索懷疑，死者可能死於性虐實驗，或因仿效逃脫失敗而亡，雖然現場顯示出可能是意外，但仍未排除謀殺的可能性。

綜合媒體報導，自從柯玉查列伏失蹤後，兩年來他的母親始終遍尋不著兒子下落。這次找到死者的樹林，先前也曾搜過多次但未果，直至一具身穿連帽衣、樹葉覆蓋的白骨被發現，經鑑定後確認應為柯玉查列伏。

報導指出，詭異的是，死者部分身軀，「可能是左手」，被銬在一條固定在樹上的鍊子，警方也在現場找到單人帳篷、5副手銬、3條金屬鍊、6個掛鎖與1本關於繩結的書，死者附近另有1台攝影機。

報導提到，警方猜測死者為生存技能狂熱者，在嘗試逃脫術的過程中不幸身亡，然而在檢查死者的電子器材時，又傳出其中疑似透露出死者SM感興趣的證據，因此警方又提出了另一項質疑，即他也許是死於性虐實驗，儘管犯罪現場顯示該起案件看起來是意外，不過警方仍不敢大意，持續調查他殺的可能性。

報導提及，俄羅斯調查委員會表示，死者是失蹤名單上的一員，也確認他是一個在極端條件下練習生存技能的社團成員，該會已要求法醫進行分析，了解其死因。

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