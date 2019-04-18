公布200億美元美國商品清單 歐盟擬課關稅

2019-04-18 00:14

〔中央社〕歐盟今天公布價值高達200億美元、長達11頁的美國進口商品清單，項目包括手提包、拖拉機與漁產等，並說由於雙方對於波音與空中巴士的補貼爭端，這些商品可能被課徵關稅。

美國與歐盟因波音及空中巴士的補貼爭議在世界貿易組織（WTO）纏鬥近15年。

雙方各自取得部分的勝訴後，美歐分別要求仲裁者世貿組織裁定可以向對方採取反制措施的程度。

美國川普政府上週提出一份長達7頁針對歐盟商品課徵關稅的清單，範圍涵蓋大型航空器到乳製品及酒，以反制歐盟補貼空中巴士估計造成110億美元的損失。

歐盟則提出價值達200億美元的美國商品課徵關稅清單，包括乾果類到番茄醬的農產品，飛機、漁產、菸草、手提包、行李箱、拖拉機、直升機與電視遊樂器等。

這份由歐盟公布的清單即日起至5月31日公開徵詢各方意見，並可能予以修正。

歐盟主管貿易事務執行委員馬姆斯壯（Cecilia M almstrom）發表聲明說：「只要不預設前提立場並致力於追求公平結果，歐盟仍持開放態度願與美國協商。」

就波音與空中巴士的補貼爭議，肩負仲裁重任的世貿組織尚未裁定額度，不過美國反制空中巴士在先，可能在6月或7月間裁定，歐盟反控波音的仲裁可能要等到明年初才有結果。

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