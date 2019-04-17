埃及通過憲法修正案 現任總統有望連任16年

2019-04-17 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕埃及國會今日以531票贊成、22票反對的懸殊比例，通過憲法修正案，根據此修正案，現任總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）有機會一直連任至2030年。

綜合外電報導，埃及國會今日以531票同意、22票反對的比數通過憲法修正案，其中1項修正案載明總統任期將由4年延長至6年，可連選連任1次。修憲案的通過，意味著已經在2018年連任1次的塞西，2024年可以再度競選連任，最久可以擔任總統至2030年。

本次憲法修正案除了修改總統任期，還將在現有的國會之外，增設由180名議員組成的「參議院」，並且擴張總統對司法體系的控制權，與埃及軍隊的權力。

塞西2013年帶領埃及軍方政變推翻時任總統，2014年就任總統，2018年挾高民意連任，當時得票率超過97%，目前埃及國會議員大部分都是塞西的支持者。本次修憲讓反對派人士批評，「將埃及帶回了中世紀的獨裁社會」，國際特赦組織也認為，這次的修憲結果昭示了埃及國會議員「對人權的全然漠視」。

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