小狗漂流外海220公里 幸運被鑽油工人救起

2019-04-16 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕日前4名泰國海上鑽油工人組成的救援小隊，在距離海岸約220公里遠的海裡救起一隻精疲力竭的棕色小狗，其中一名隊員將其命名為汶羅（Boonrod），泰文意思為「業力下的倖存者」。

綜合媒體報導，這隻幸運的小狗疑從一艘拖網漁船上掉落海裡後，12日自行游向在暹羅灣（Gulf of Thailand）上的鑽油平台，緊抓一根桿子載浮載沉，隨後這個救援小隊用一根繩子來幫助這隻狗脫離險境。

動物慈善團體成員表示，汶羅在獸醫照料下已逐漸康復；發現、救起汶羅的隊員維帝沙（Vitisak Payalaw）表示「若沒有其他人認領這隻小狗，便會自行領養」。

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