40多歲母嘗試4次試管嬰兒都失敗 13月內喜迎4個小孩

2019-04-16 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約有對夫妻原本育有1子，多年後想再懷上第2胎，試了4次試管嬰兒後都失敗，後來找到代理孕母後，媽媽和代理孕母竟相繼懷孕，13個月內喜迎4個孩子的到來。

綜合外媒15日報導，崔西（Tracy）30歲時自然懷孕生下第1胎後，因為想專注在事業上，不急著和丈夫（Peter）拚第2胎，但10年後夫妻倆驚覺時光已逝，再不生恐怕就來不及了。然而經過1年的努力，醫生告訴他們恐怕無法自然懷孕，試管嬰兒是唯一的選擇。

崔西表示，2016年試了4次試管嬰兒都沒有成功，所以轉而找代理孕母，不料幾個月後，自己成功懷孕，代理孕母隨後也懷了雙胞胎；2017年8月她生下第2個孩子，代理孕母在2018年1月產下雙胞胎。

崔西之後又懷上她第5孩子，並在2018年9月誕下1女，現在已經6個月大了。13個月內驚喜迎接4個小孩，崔西和彼得將自己的生活、故事分享在Instagram上，希望藉此鼓勵想當爸媽的人不要放棄夢想。

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