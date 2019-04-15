山下智久被列台獨 強國人「緩頰」：應是日本課本沒教

2019-04-15 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本人氣男星山下智久近日在節目上表示，他的外國友人正在增加，其中包括台灣友人，被中國網友視為「台獨」言論，「山下智久這個台獨狗」、「做了這麼多年藝人來中國圈錢也不是第一次了怎麼會不知道」、「台灣屬於中國這是國際認知吧」；也有許多人出面護航表示，日本沒有教中國領土主權，山下智久不清楚很正常，「日本幾乎所有企業都會區分台灣、中國，甚至香港地區」。

中國網友13日在B站直播日本綜藝節目，不料山下智久在節目上爆出「台獨」言論，該名網友因此遭B站管理員以「直播影片內容涉及國家分裂言論，屬於嚴重違規」為由封鎖；節目片段隨後被熱烈轉傳，上了熱搜。

節目中，山下智久與其他嘉賓聊到外國朋友不斷增加的話題。面對嘉賓詢問有哪些國家，山下表示有美國、中國、泰國、韓國、台灣、馬來西亞、波蘭；畫面上，節目組也明確押上「7個國家」的字樣。

許多中國網友出面護航，「這樣就被台獨了？太苛刻了吧！」、「別國的政治問題他搞不懂很正常的」、「他原意是我有來自很多日本之外的朋友，而且在日本其實認知裡就覺得（台灣和中國）分開的，要這樣算全日本90%以上都得是台獨了，這充其量是表述不太對」、「對於歐美日很多人來說，下意識的排列就是中國（大陸），台灣，香港。他們從小沒有接受過我國領土主權的教育，就好像我們的課本不會專門提到獨島的主權一樣。」、「可他是外國人啊，而且就算是我們，有時候說話快了沒過腦子也可能把中國和台灣並列了，我就不信你們沒這樣過」。

但也有很多人反嗆，「來中國圈錢就不要洗白了」、「做了這麼多年藝人來中國圈錢也不是第一次了怎麼會不知道？趕緊滾」、「台灣屬於中國這是國際認知吧，不存在知不知道」、「接了別的國家的工作還不知道這個國家的基本政策對這個國家尊重嗎」。

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