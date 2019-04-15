他讓婦女受孕產下49子女 死了2年後…疑還有孩子出世

2019-04-15 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭一名治療不孕症的醫院男院長卡巴特（Jan Karbaat），竟然用自己的精子幫女病患進行體外受精，前後生下了49個小孩，但他早在約2年前就過世。目前有關單位不排除還有更多受害者，呼籲曾在這間醫院進行不孕治療的患者盡速接受DNA檢查，不排除還有更多「私生子」。

綜合外媒報導，這間醫院位於荷蘭鹿特丹近郊，曾來這間醫院接受不孕治療，以體外人工受孕產下孩子的夫婦們發現，小孩子的容貌怎麼與當時的醫生長得越來越像，一群感到綠光罩頂的家屬集結起來，於2017年一狀告上法院，但當時89歲的醫生竟於2017年4月過世。

之後法院裁定可進行DNA鑑定，但必須密封結果等待法院判決。而報告於今年2月公開，證實卡巴特是49名人工受孕產下的孩子的爸爸，其中1位孩子喬伊表示：「終於為11年的搜索畫下句點，我可以繼續我的生活，我很高興我終於明白了自己的身世」。

報導指出，該間醫院在1980年到1990年代間是該地區最大的精子銀行，當時出生的孩童至今已經20到30多歲。卡巴特曾稱自己是「受精領域的先驅」，但因遭人指控偽造資料，醫院卻在2009年停止經營。而支持家屬提告的NGO團體也呼籲，過去曾在這裡接受不孕治療的患者，盡速去做DNA檢查，不排除有更多「私生子」黑數。

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