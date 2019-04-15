職場「低效出席」情況漸增 上班族、職場恐雙輸

2019-04-15 00:42

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）14日報導，職場上「低效出勤（presenteeism）」的現象正在增加。此一新的概念又可譯為「減效出勤」、「假性出勤」、「勉強出勤」等，指員工雖出勤，卻無法充分發揮正常工作效率的狀態，長期的低效出席恐使既有的身心症狀進一步惡化，演變為不可逆的健康問題和工作成效不佳的後果，對員工及職場都是「雙輸」。

BBC引述一項研究報導，逾40％的員工自述，其工作正受健康問題影響。員工為了不缺勤而忍受身心健康問題。在最近的年度「工作健康與安康調查報告」中，英國特許人事和發展學會（CIPD）也發現職場出現此一不健康趨勢的例證。超過5分之4（83％）的受訪者說，曾觀察到自己所在的職場有低效出勤的現象，4分之1（25％）受訪者認為，該問題愈來愈嚴重。

工作兩年後被診斷罹患抑鬱症的米契爾-修姆（Sarah Mitchell-Hume）說，她人在辦公室，但精神、心理上無法做任何工作。她認為，自己其實應該待在家靜養。

要是摔斷腿，我們自然會覺得需要請假。然而，若出現精神心理疾病或受職場壓力所苦，就未必如此，而這些正是勉強出勤的最大肇因，將降低員工的生產力，即員工雖坐在辦公桌前，工作狀態卻不是最佳、最理想。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/