美國無信仰人數首見超越天主教 專家：因網際網路發展

2019-04-14 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國近期一份民調指出，近年來「無信仰」的人數迅速增長，目前估計佔全美約23.1%，超過天主教徒的23%，首次搶下最大族群的寶座。專家認為，這種趨勢的主因是網際網路的發展，以及1980年後出生的「千禧世代」較為實事求是有關。

據《CNN》報導，東伊利諾大學（EIU）的政治學者，同時也是基督教浸禮宗的牧師榮恩（Ron Burge）長年進行信仰的人口比率調查，此民調的受試者超過2千人，且都個別進行過面談。民調指出，天主教徒佔23%，基督教福音派佔22.5%，而回答「無信仰」的無神論者則高達23.1%，這是進行民調44年來，首次「無信仰」者的比率超過天主教徒。

報導指出，問卷內的提問內容44年來都未做更動，而「無信仰」的族群自1990年初期開始大量增加，1991年至今成長266%，未來4到6年內可能將成為超過天主教的大宗，而這個族群包含了無神論者、不可知論者、精神主義，或認為自己不屬於任何一個宗教的人。

對於這種趨勢，專家提出許多看法，大多認為網際網路是一大要因，讓許多無特定信仰的人能突破現實的同溫層，並擁有能夠討論與表達意見的空間。此外，專家認為1980年代後出生的「千禧世代」，通常都擁有自己的一套觀點，渴望確認事情真相，並普遍對世界擁有好奇心。

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