啟人疑竇！習近平首獲他國榮譽博士 中媒竟全消音

2019-04-14 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平11日獲頒南非約翰尼斯堡大學的工程學榮譽博士學位，這是他首度被外國大學授予榮譽博士學位，照理說是光榮的事，且中國大使館的新聞稿也提及不少中國媒體都「應邀出席並全程報導」，但至今卻不見任何該名單內的中國媒體報導，不免讓人起疑。

《美國之音》報導指出，中國駐南非大使館的新聞稿中有「中央電視台、人民日報、新華社、鳳凰衛視、CGTN（中國環球電視網）等約30家主流媒體應邀出席並全程報導儀式盛況」，但令人疑惑的是，這些中國主流媒體至今竟然沒有任何一家報導習近平首度獲得外國大學榮譽博士的「盛況」。

對此，南非國際事務研究所（SAIIA）中長期研究中國議題的史塔登（Cobus van Staden）博士表示，授予學位背後的最大受益者，其實是校方，而不是習近平。約翰尼斯堡大學長期以來把自己定位成和中國有官方關係的大學，因此這麼做可以提升校方在中國的地位，甚至獲得合作機會。

《美國之音》報導認為，如此具話題性的新聞，中國卻沒有任何一家媒體報導，顯然不是媒體們「集體自律」後的行為，更可能是來自中國高層，甚至是習近平辦公室的命令。

中媒噤聲加上史塔登博士的推論，讓人不禁臆測，是否由於學位有問題，抑或是背後有利益交換等因素，才如此大動作阻止媒體報導。

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