記錄文革屠殺口述歷史 蒙古族學者遭當局秘密審判

2019-04-14 08:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名75歲的蒙古族歷史學家拉幕札部（Lhamjab A. Borjigin），過去曾出版一本記錄中國蒙古族人在「文化大革命」時期遭屠殺的書籍，而拉幕札部傳出本月4日在內蒙古錫林浩特市人民法院被依「破壞民族團結」、「民族分裂」等罪名被祕密審判。

根據《美國之音》報導，總部設在紐約的南蒙古人權資訊中心在4月11日發布消息指出，拉幕札部歷時20多年採訪「文革」受害者後，用蒙古語書寫完成《中國文化大革命》一書，內容中詳細記錄蒙古族人在文革中遭受的苦難，並披露文革的「種族滅絕」本質。拉幕札部寫道，文革奪去了至少2萬7900名蒙古族人的生命，還有約34萬6000蒙古族人被抓捕入獄，然而拉幕札部卻因為這本著作引起當局注意。

南蒙古人權訊息中心指出，拉幕札部從去年7月11日起被錫林浩特市公安局指定限制住居，幾天後便收到通知，指他出版的《中國文化大革命》被認定為主張民族分裂的出版物，當地法院準備起訴他。

南蒙古人權資訊中心取得拉幕札部的錄音檔案，他在錄音中指出，當檢察官宣布他從事「民族分裂」、「破壞民族團結」和「非法出版發行」活動時，他質問檢察官：「那些在南蒙古（內蒙古）犯下種族滅絕罪行的人，和那些談論這場種族滅絕的人是否都應該被視作『破壞民族團結』？」檢察官則對拉幕札部說，這件事不是他們說了算，是自治區公安局和國家安全局向他們施壓，必須要以這些罪名起訴他。

拉幕札部表示，在審判過程中他都堅稱自己無罪，並決心向最高法院上訴，他強調：「因為這個不公正的審判不僅僅是針對我個人，而是針對所有遭受了一系列大規模屠殺和政治迫害，卻不准說出這些暴行的南蒙古人。」

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