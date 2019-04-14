美指控販運古柯鹼 西班牙暫時羈押委國前將領

2019-04-14 03:30

〔中央社〕曾在查維斯（Hugo Chavez）統治期間任軍方情報首長的委內瑞拉前將領卡瓦哈（Hugo Carvajal）今天在西班牙遭暫時羈押，當局正等待美方就販運古柯鹼罪名提出正式引渡要求。

西班牙警方於12日在卡瓦哈兒子位於馬德里家中，逮捕卡瓦哈。卡瓦哈最近曾因公開表達支持委內瑞拉反對陣營領袖瓜伊多（Juan Guaido）立場，而登上媒體頭條。

司法消息人士表示，西班牙聯邦法院一位法官決定暫時羈押卡瓦哈，同時等待美方向西班牙當局提出「正式引渡要求」。

消息人士又說，這位委內瑞拉前將領否認與販運毒品或與哥倫比亞游擊組織哥倫比亞革命軍（FARC）有任何關連。

美國司法部發表聲明說，被控共謀把逾5噸古柯鹼運入美國的卡瓦哈，倘若遭定罪，將面臨被判處10徒刑至終生監禁重刑。

美國財政部官員長久以來一直試圖把卡瓦哈繩之以法，他們懷疑卡哈瓦為FARC游擊隊販毒活動提供支援。

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