美國務卿晤巴拉圭總統 談強化台巴外交關係

2019-04-14 01:04

〔中央社〕正在中南美洲訪問的美國國務卿蓬佩奧今天與巴拉圭總統阿布鐸會晤，雙方談到巴拉圭持續強化與台灣關係的努力，以及維持台海現況的重要性。

美國國務院以發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）名義發出新聞稿指出，蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在巴拉圭首都亞松森與阿布鐸（Mario Abdo Benitez）會談，雙方承諾在雙方共同的民主價值觀基礎下，加深美國與巴拉圭充滿活力的夥伴關係。

蓬佩奧讚許巴拉圭在促進委內瑞拉重拾民主上，在區域發揮的領導作用。兩人也強調共同努力促進區域安全、繁榮與民主的重要性，包括打擊阿根廷、巴西與巴拉圭邊境的三不管地帶（Tri-Border Area）跨國犯罪與恐怖組織融資。蓬佩奧也對巴拉圭致力於提高透明度、打擊貪腐表示肯定。

蓬佩奧與阿布鐸也針對巴拉圭持續強化與台灣關係的努力，以及維護台灣海峽現狀的重要性，包括外交承認進行討論。（編輯：劉學源）

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