Google為何不斷加碼投資台灣《富比世》曝核心關鍵

2019-04-13 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕Google在3月26日宣布，將會在新北市建立全新辦公園區，空間能夠容納當前2000名台灣員工的2倍。美國媒體認為，Google將台灣定位為「亞洲最重要的基地」，台灣在很多地方都對Google有利，台灣勞動力在其他國家無法取代。

美國商業雜誌《富比士》（Forbes）報導，Google去年宣布在台灣僱用300名員工，並為5000名學生提供人工智慧（AI）的相關課程。先前Google還收購台灣宏達電（hTC）智慧型手機部門的一部份，並且吸收其約2000名員工。

台北渣打銀行（Standard Chartered Bank）資深東亞經濟學家符銘財（Tony Phoo）表示，台灣在很多方面對Google有利，台灣將成為亞洲地區的樞紐，與日本和南韓相比，台灣的勞動力和生活成本也是一個優勢。一些分析師認為，Google的Chromebook合作夥伴宏碁和華碩等台灣開發商已經淘汰了幾十年的設備，Google能夠更容易與台灣連結。

報導提到，Google目前在台灣的6個城市設有基地，計畫僱用數百名新員工。台灣的工程師月薪1000美元到2000美元不等，比其他亞洲已開發國家便宜得多，此外，台灣的大學每年可以培養出1萬名資工和資訊管理的畢業生，雖然中國可以在勞動力成本方面與台灣競爭，但在保護知識產權方面，中國的風險很大。

Google認為，台灣勞動力在其他國家無法取代。Google裝置與服務資深副總裁歐斯特羅（Rick Osterloh）曾說，自從去年收購宏達電部門以來，Google一直認為台灣是亞洲最大的研發中心。Gartner研究副總裁蔡惠芬（Tracy Tsai）分析，Google高層有這樣的發言並非偶然，未來台灣的PC、電子和半導體製造商將成為Google硬體的重要關鍵。

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