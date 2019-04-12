紐西蘭恐攻導致信徒減少 清真寺盼找回信任

2019-04-12 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕距離紐西蘭清真寺上個月發生的恐怖襲擊事件，至今將近一個月，穆斯林仍餘悸猶存，不敢回到清真寺，前往禮拜的信徒人數減少，受到襲擊的林伍德清真寺（Linwood Masjid）表示，希望能重拾社會信任，找回信徒。

上月15日一名白人男子塔蘭特（Brenton Tarrant），於紐西蘭基督城的兩間清真寺發動連續恐怖攻擊，造成50人死亡，震驚社會。紐西蘭政府於昨日（11），迅速通過槍枝改革法案，禁止國內使用所有類型的半自動步槍，並回收現於社會流通的該類型槍枝。而嫌犯塔蘭特也在今日認罪，他同時被檢查出具有精神疾病。他自稱，自己並沒有不認同穆斯林，但當時也沒意識到自己做了什麼。

根據報導，其中一間受到恐襲的林伍德清真寺表示，每周五的禮拜時間通常都有100人，但事件發生至今接近一個月，只剩約30人，現在穆斯林仍對恐襲餘悸猶存，不敢前來禮拜，並表明需要維持社會安定，也讓群眾感到安全，才能重拾信徒的信任。

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