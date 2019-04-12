惡劣！ 香港實習醫生偷拍大量病人下體 男護士洗澡也被拍

2019-04-12 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港發生1起駭人聽聞的偷拍案，1月11日1名實習醫生在香港瑪麗醫院護士宿舍偷拍男護士洗澡，警方在其手機與電腦發現數百張男性偷拍照包含了下體特寫照與胸口照，目前該實習醫生被以「涉嫌遊蕩」被拘捕，並獲准保釋。

綜合外媒報導，1名香港大學畢業24歲的林姓男實習醫生，被指控在香港瑪麗醫院實習期間，1月11日晚間11點，進入護士宿舍，以手機偷拍男護士洗澡，等被害人察覺後轉身逃跑，被害人循線追捕未果便報警，警察調閱監視器影像後將林姓嫌犯逮捕，並將其押回住所搜查。

警方發現林嫌手機與電腦內存有數百張男性赤裸照片，大多為下體特寫照，少部分為胸膛等半身照，但均無拍攝臉部，警方根據手機GPS與照片中病人的手環，確認至少有2名受害者為林嫌去年實習的明愛醫院男住院病人，已連絡2名受害者，其中1人向警方供稱，去年住院期間曾有1名實習醫生，以不同藉口，命令自己脫褲並摸其下體多次，但當時因對方是醫生，不知道當時已被偷拍與性侵，因此未報警，目前警方正繼續追查其他受害者的身分，希望能有更多人出來指認。

據了解，醫管局對此表示，瑪麗醫院在接獲偷拍投訴後，已報警處理與通知林嫌畢業的香港大學醫學院，並暫停其職務，目前林嫌已獲准交保候查，須於4月中再向警方報到。

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