機場頭痛！旅客過海關竟忘了將骨灰帶走...

美國阿拉斯加泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場的航警保管著一袋人類骨灰，呼籲失主趕緊前來認領。（圖擷自Ted Stevens Anchorage International Airport Police and Fire臉書）

2019-04-12 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕機場每天都會有許多旅客遺失物，但出現這種東西真的令人一個頭兩個大！美國阿拉斯加泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場（Ted Stevens Anchorage International Airport）的航警目前保管著一袋人類骨灰，呼籲失主趕緊前來認領。

據《美聯社》報導，這個特別的遺失物於去年8月被發現，當時旅客可能是想要順利通過海關，就把骨灰罈裡的骨灰裝進Ziploc夾鏈保鮮袋裡，結果竟忘了取走。

由於夾鏈袋上沒有任何可以識別身分的註記，所以放在遺失物保管處超過6個月之久，目前已轉交航警保管。警長華雷斯（Dan Juarez）表示，「這是我們第一次處理這個問題，畢竟這相當不尋常。」

航警已在臉書發布公告，提醒任何可能攜帶骨灰旅遊的乘客注意。假如該名粗心的旅客自搭機之後就沒有打開過骨灰罈，那麼可能從未發現自己把骨灰搞丟了。

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