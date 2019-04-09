中國間諜在美橫行 美官員點出「這城市」很危險

2019-04-09 08:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜成為美國國安及商業問題，美國助理司法部長德默斯（John C. Demers）在去年11月發起「中國倡議」項目，意在打擊中國在美國竊取商業機密的行為，而他週五在波士頓參加會議時指出，波士頓擁有眾多領先的學術機構以及國防承包商，對任何企圖盜取智慧財產權的間諜來說，是個「目標豐富」的地點。

根據《美國之音》報導，德默斯指出，在司法部中，涉及間諜、經濟間諜的案件有90%都和中國有關，涉及貿易機密的案件則有65%和中國公司或中國公民相關，他強調：「我們在經濟間諜活動方面觀察到，有很大一部分來自中國政府。」同樣參加「中國倡議」項目的麻薩諸塞州聯邦檢察官萊林（Andrew Lelling）直言，中國政府長期且持續地設法竊取美國的智慧財產權，這是重要的國家安全威脅之一，而波士頓也是中國間諜活動的樞紐地帶。

萊林表示，美國司法部正將重點放在經濟間諜活動上，針對從事此類非法活動的中國公民提起訴訟，以公開其不當行為，最終向中國政府施加更大壓力。德默斯與萊林也警告，麻薩諸塞州的學校也是間諜行動的目標之一。

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