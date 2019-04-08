阿伯狂伸手給電車門夾 日本民眾這樣作讓台灣人驚呆

2019-04-08 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕日本1名年長人士近期內在網路上走紅，他在搭乘電車時故意讓關閉中的車門夾住他的手，使車門重複閉合，網友相當訝異的發現，日本民眾竟然對他沒有半句怨言，「超級敬老」。

影片被上傳至外國社群媒體「Reddit」，同時也被臉書粉絲專頁「進撃のニュース」發布，當中顯示1名帶著帽子與眼鏡的年長者，手上拎著塑膠袋，當車門要閉合時就把手伸出去給車門夾，觸發保護機制讓車門再度開啟，整列電車因此癱瘓在月台上。

月台警察發現狀況後，連忙趕來告誡年長者，並在他重施故技時把他的手推回車廂內，但老人家頑強抵抗，警方也相當有耐心地與他一來一往，此時終於有乘客看不下去，協助阻擋老人的行為，列車最後也在月台人員管理之下順利繼續行進。

日本網友們對此留言指出，「把他趕下車啊」、「這已經妨害電車業務進行了」、「在下一站又是相同的事情」、「車站的工作人員太柔軟了」、「我記得之前有個影片也是這樣，後來好像是被車廂裡的人踹出去才關門的」，不少外國網友則是相當驚訝日本人敬老的態度。

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