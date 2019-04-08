38歲鈴木直道 從東京都小公務員變北海道知事

2019-04-08 22:46

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本北海道7日選出新知事鈴木直道，他原為東京都的基層公務員，2008年被調派到北海道支援破產的小城鎮夕張市，2年後受到在地鄉親的擁戴當選夕張市長，鈴木不但以30歲寫下全國最年輕市長的紀錄，這次更擊敗在野黨力挺的前眾議員石川知裕，以38歲之姿成為現任者中全國最年輕的知事。

不過，鈴木以基層公務員成功轉戰政壇，年輕並非主要勝因，而是他本著「做就對了」的熱忱，在短短的10年內逐步改善夕張的財政，成為全國模範生。擔任市長期間為了向海外推廣夕張名產哈密瓜，曾自力扛了50顆哈密瓜閃電訪問卡達，親手將夕張哈密瓜送到卡達外長和王族的手上，成功地讓卡達在隔年進口夕張哈密瓜。閃訪卡達全程3天0夜，鈴木未在當地住宿，而且30萬圓（約合台幣8.4萬元）的機票還是自掏腰包，當時夕張市長的月薪不到26萬圓，比一般上班族還少。

鈴木從一介小公務員變成北海道知事，其中有命運的因緣巧合。1981出生於埼玉縣的鈴木高中時因為父母離婚，失去繼續升學的經濟支援，他半工半讀完成高中學業，19歲時考上東京都的基層公務員。隔年考上法政大學夜間部，主修地方自治。

命運的機緣在2008年降臨，位於北海道的夕張市在前一年財務崩盤申請重整，等於由中央政府接管，市公所職員一半裁員，當時東京都副知事豬瀨直樹決定伸出援手，派遣都政府職員前往夕張支援，當時擔任東京都福祉保健局總務課主任的鈴木也是支援人員之一。

負責夕張醫療保險事務的鈴木很快地和地方鄉親建立很好的情誼，2010年任期結束後，鄉親在市公所前揮舞黃手帕送行。鈴木因為表現優異被延攬進內閣府，但他卻放棄升官的機會再度返回夕張市公所。

2010年底鈴木在地方鄉親的擁戴下出馬參選夕張市長，當時因為財政重建公務員薪水打折，市長月薪僅有25.9萬圓，被媒體封為是全日本最低薪的市長，但鈴木並未退卻，還在隔年5月與女友完婚向夕張市公所提出結婚登記，2012鈴木曾出書「不做，等於零」表明他的決心。

夕張市位於北海道中部，曾經是日本最大的煤炭產區，人口最多曾達12萬人，後來因礦坑停產而沒落，負債高逾600多億圓，人口也減少到8千多人且以高齡者居多，2011年鈴木就任市長時負債額還有322億圓，財務重建被估算至少要花18年的時間。

鈴木努力開源節流，擬定造鎮計畫，善用閒置的學校和舊煤礦公司員工宿舍等住宅資源，以舊有的煤礦開發再生能源，他還召集有識之士成立「再生方案檢討委員會」檢討地方重建的政策，在2017年夕張破產10年後，已償還了116億圓。

鈴木市長第2次任期到今年1月屆滿後，以無黨籍身分獲得執政黨自民黨和公明黨支持參選北海道知事，對手前眾議員石川知裕曾任自由黨黨魁小澤一郎的秘書，獲得在野黨傾全力支持。北海道知事選舉是這次日本地方選舉中唯一一個朝野對決的地方，所以也被視為是今年夏天參院期中選舉的指標參考地區，鈴木以162萬票比96萬票的懸殊差距當選，讓自民黨吃了一顆定心丸。

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