馴獸師表演中突遭獅子狠咬 觀眾嚇傻

2019-04-05 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕一名馴獸師近日在烏克蘭馬戲團表演時，馴養的獅子突然發狂狠咬他的手臂，驚險的畫面嚇壞現場所有觀眾。幸好馴獸師冷靜處理，將獅子全都趕回籠子，事後他表示：「表演中動物會出錯，有99%都是馴獸師的錯」。

根據英國《太陽報》報導，埃及一名32歲馴獸師庫塔（Hamada Kouta）與獅子進行表演時，他先召喚了其中一隻獅子，突然間，另一隻獅子從前方將他撲倒在地，並咬住他的手臂。

庫塔描述，儘管獅子咬了他一下就放開，但他的背、手臂和腿都有受傷。有一顆牙齒咬進了他的肌肉裡，是其中最嚴重的傷口。不過庫塔仍輕鬆以對：「感謝上帝，牠不是咬在我的脖子上」。

現場一位母親帶著她的2個孩子一起看表演，她說：「當獅子向馴獸師撲去時，我的心臟都要停了。」庫塔的馴獸經驗豐富，被咬後儘管渾身是血，但他冷靜地將所有獅子趕回籠子裡。

庫塔說，因為獅子到達新的表演場地後，還沒有時間適應就馬上開始表演，處在壓力之下，獅子情緒不穩，才會攻擊他。獅子就像人一樣，也會有喜怒無常的時候。庫塔表示：「表演中，若動物攻擊馴獸師，有99％是馴獸師的錯。不管怎樣，牠們是我的孩子，我也相信牠們，勝過相信人類」。

Terrifying moment lion attacks circus trainer in front of audience in Ukraine and FIGHTS it off Vido

表演時，獅子突然狠咬馴獸師手臂。（圖片取自Youtube Any Articles）

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