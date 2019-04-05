開倒車？中國強推學生習思想 內容是「習爺爺」說過的話

2019-04-05 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國在意識形態的控管上相當嚴格，甚至將觸角伸至學校教育，中國教育部資料顯示，官方力推「學習新思想，做好接班人」活動，內容包括新時代的情勢，以及中國領導人習近平用過的典故，控管思想無所不用其極。

中國教育部資料顯示，「學習新思想，做好接班人」主題閱讀活動分別是「走進新時代」，了解新時代的形勢、特點，以及「從小學用典」，學習近平用過的典故，兩大類分別有多篇文章，小學1到3年級各30篇，4到6年級各45篇，國高中各60篇。活動內容分成發布、閱讀、總結三個階段。

從刊載文章的《人民日報少年網》可以看到，文章內容包括「我是中國人」、「認識絲綢之路」、「我的價值觀」等，至於習近平用過的典故，像是「人而無信，不知其可也」，介紹中除了有解釋，還說了「習爺爺」在巴基斯坦會議用過這句話。

從網站上還可以看到，「學習新思想，做好接班人」也有app版本，開通學生專屬的「少年號」，會紀錄學生的閱讀情況，捧習的手段讓人咋舌。

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