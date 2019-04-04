拒為丈夫跳舞助興 巴基斯坦婦人被剃光頭髮

2019-04-04 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦一名婦人阿基茲（Asma Aziz）上個月拒絕為丈夫及友人跳舞助興，竟被丈夫剝光衣服、剃光頭髮等多項極端手段暴力相向。

綜合外電報導，阿基茲在3月26日發布一段影片，她情緒激動得表示，24日在拉合爾高級國防住房管理局（DHA）區的家中，她拒絕在丈夫及其友人面前跳舞，便遭受折磨。她在影片提到，「他在他的僕人面前脫掉我的衣服，僕人還把我的頭髮剃光，並把它燒掉了。我被打得渾身是血。被綁在管子上，掛上風扇，丈夫還威脅要把我扒個精光。」

阿基茲事後向警方求助，沒想到警方竟索賄「體檢費用」，求助無門的她只好把經歷po上網。影片曝光後，引發熱烈討論、撻伐，丈夫等人也馬上遭到逮捕。

驗傷報告顯示，阿基茲臉部因遭到毆打腫脹，左手臂及手部有多處瘀青，也出現頭暈噁心的症狀。

阿基茲丈夫費薩爾（Mian Faisal）則聲稱，他的妻子因吸毒而開始剪頭髮，他只是幫助她完成這項工作。

阿基茲的律師表示，該案件應該依據更嚴格的反恐法律，而不是透過刑事訴訟進行審判。國際特赦組織也在推特發文，呼籲巴基斯坦進行「系統變革」，改善婦女處境。

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