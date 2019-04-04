送修假貨換走千支iPhone！ 中國學生狂坑蘋果2750萬

2019-04-04 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕犯罪電影情節？中國2名在美留學生，拿了2000多支無法正常開機的假iPhone，向蘋果公司申請了3069次保修，最後騙到1400多支真的iPhone手機，讓Apple損失了近90萬美元（約新台幣2750萬元）。

綜合媒體報導，在美國奧勒岡州念書的2名中國留學生周洋洋和江泉（音譯），涉嫌從中國進口了超過1000支假iPhone手機，接著以「無法開機」為由，將手機拿到蘋果門市退換，得手後，2人再將真品手機郵寄回中國請人出售，並透過抽成獲利。

蘋果公司向法庭提供了紀錄，發現江泉總共申請了3069次維修，所有手機都是開機問題，蘋果拒絕了其中1500多件，但也幫他更換了1493台問題手機，公司估計約損失89萬5800美元（約新台幣2750萬元）。

聯邦探員前往搜索江泉的住所後，總共發現了300多台中國製iPhone，以及郵件紀錄和送修文件；海關也截獲了3批來自中國的包裹，發現裡面共裝了95台中國製iPhone。據報導，周洋洋和張泉目前正面臨出售假商品和詐欺的指控，江泉目前已保釋出獄，但需要24小時配戴GPS跟蹤器，在美國等待判決。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/