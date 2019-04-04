3000隻幼貓遭安樂死 美國農業部宣布停止幼貓實驗

2019-04-04 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國農業部（USDA）去年被揭發，自從1982年起以貓肉餵食幼貓藉以進行寄生蟲研究，實驗結束後幼貓一律接受安樂死，至少有3000隻幼貓死於「幼貓屠宰場」。2日，農業部宣布今後將不再以貓作為「白老鼠」。

綜合媒體報導，關注動物實驗的民間組織「白袍浪費計畫」（White Coat Waste Project）去年5月揭發該項醜聞。該組織指出，農業部向中國、越南、拉丁美洲與非洲等地購入貓狗，將貓狗屠宰後，以生肉和內臟餵食實驗幼貓，再從幼貓的糞便中蒐集弓形蟲樣本。經過3個星期，也就是弓形蟲潛伏期過後，無論幼貓健康狀況如何，研究人員都會予以安樂死。

「白袍浪費計畫」指出，美國農業部在馬里蘭州貝爾茨維爾（Beltsville）的實驗室開展該項實驗至今30多年，至少有3000隻幼貓為該項實驗「犧牲」，並且在納稅人不知情的狀況下，耗費了2200萬美元（約新台幣6.78億元）。

在國會與輿論壓力下，農業部表示，「農業研究局（ARS）旗下所有實驗室中，任何把貓咪當作實驗一部分的規章都已終止且不再恢復。」。不過農業部也強調，由於該項實驗的貢獻，人類感染弓形蟲的病例至今已經減半。農業部表示，實驗室目前倖存的且健康的14隻幼貓，將由農業部人員領養。

「白袍浪費計畫」副主席古德曼（Justin Goodman）對農業部的決策表示歡迎，「我們對幼貓們不再受傷害非常興奮。」外號「貓咪女士」的動物維權人士蕭（Hannah Shawu）則在臉書上大呼，「我們做到了！」，並且感謝該組織以及國會議員的努力。

根據《端傳媒》報導，弓形蟲常以貓隻為宿主，傳播途徑為進食生肉。倘若人類接觸到遭弓形蟲寄生的貓隻糞便，就有可能遭傳染。倘若是孕婦遭傳染，則有機會產下畸形兒或是流產。

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