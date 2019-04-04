給紅包沒出席同事婚禮 女子慘遭公司開除

2019-04-04 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國湖南省一名食品公司員工，因沒有出席同事婚禮聚餐，只轉帳紅包表達心意。結果被公司以「沒規矩」、「沒有團隊意識」為由開除。

綜合中媒報導，陽陽（化名）在中國湖南饞饞享食品有限公司擔任電商助理。上個月30日，陽陽的主管劉組長傳訊息到群組，表示有一名同事當天結婚，公司高層熊經理要求所有員工都必須到場祝賀。然而陽陽收到訊息時，已經在回家路上了，她表示自己無法參加聚餐。事後，陽陽透過微信，轉帳了人民幣200元（約新台幣918元）給劉組長，請他幫忙轉交給新婚同事，表達祝賀心意。

隔天同事傳訊息告訴陽陽，因為她沒有參加同事婚禮讓熊經理大怒，認為她沒有團隊意識，決定開除她，要她4月1日起不用去上班了。因為4月1日是愚人節，陽陽原以為這只是同事開的玩笑，沒有放在心上。沒想到她週一到公司準備打卡時，熊經理竟冷冷地對她說：「到這個地方就要遵守這裡的規矩，我作為一間公司的管理者，已經講的很清楚，誰不來，誰就不用來上班了，因為我們是一個團體」，讓她錯愕不已。

陽陽透露，她已經在該公司任職7個月，卻一直沒有簽訂任何勞動契約。律師對此表示，公司以「不參加聚餐」作為開除理由，已經違法，當事人可以要求賠償；另外，若公司真的沒有簽署勞動契約，陽陽可以依法向公司追討6個月的雙倍薪資。

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