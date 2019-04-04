青春永駐不是夢 日本發現這種蛋白質能對抗肌膚老化

2019-04-04 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕「青春永駐」一直是許多人的夢想，而日本最新研究發現，達爾文提出的「自然選擇」同樣能解釋「青春如何留在皮膚上」。該研究指出，人體中有種被命名為「COL17A1」的蛋白質，這種蛋白質使得細胞之間相互競爭，從而保持了肌膚的緊緻。

19世紀英國知名的生物學家達爾文（Charles Robert Darwin）在1859年出版的《物種起源》中提出了「自然選擇」（又譯天擇，natural selection）的概念，達爾文對於「自然選擇」的概念解釋如下：「一個普遍的規則引導著所有有機生命的進步，亦即繁殖與變化，讓最強的存活，最弱的死去。」，而日本科學家發現，「自然選擇」同樣能解釋「青春如何留在皮膚上」。

綜合知名期刊《自然》與《法新社》報導，COL17A1蛋白質的作用就是鼓勵細胞競爭，細胞之間經過競爭會「驅逐」較弱的細胞，並有利較強的細胞的複製。任職於東京醫科大學幹細胞生物學系，同時也是該研究負責人的西村教授（Emi Nishimura）表示，「在我們的皮膚之中，受損的幹細胞每天可以經由完整的幹細胞被選擇性的消除。」

但是，紫外線或其他壓力因素所導致的老化，會使得COL17A1逐漸減少。COL17A1的逐漸減少，意味著較弱的細胞被複製，皮膚會變薄、更容易受損，癒合力也下降。

在發現COL17A1的重要性後，研究團隊開始研究如何能在COL17A1減少時，刺激該蛋白質的生長。該研究發現Y27632與香莢蘭乙酮（apocynin）這2種化合物，「可以促進皮膚再生和減少老化」，「把這些化合物應用在皮膚傷口上，可顯著促進傷口修復」。在這項研究中，他們證實這2種化合物可以對抗衰老。

西村教授表示，他們將進一步研究並與藥廠或化妝品公司合作臨床實驗。未來將可能出現抑制肌膚老化的乳霜或相關產品，讓「青春永駐」不再是夢。