家祭毋忘告乃翁！足球隊奪冠 他帶著阿公的頭骨上街遊行

2019-04-04 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕貨真價實的「家祭毋忘告乃翁」！阿根廷足球甲組聯賽的球隊「競賽俱樂部（Racing Club）」自1966年奪冠後，過了超過半個世紀只拿下另外2個冠軍，近日在對陣堤格雷競技俱樂部的比賽中以1比1踢平後，以總勝場數確定取得聯賽第一，有球迷在慶祝大遊行時，帶著阿公的頭骨上街同樂。

據《CNN》報導，競賽俱樂部奪冠後，成千上萬的支持者走上布宜諾斯艾利斯的街頭歡慶勝利，並且聚集在市中心的方尖碑附近，該處是球迷慶祝阿甲球隊拿下冠軍的著名聚會區域。

在眾人之中一人顯得非常突出，那就是競賽俱樂部死忠粉絲阿蘭達（Gabriel Aranda），他手上捧著阿公阿奎萊拉（Valentin Aguilera）的頭顱骨，直呼阿公在天之靈看到球隊登頂也會相當高興。

阿蘭達表示，每次競賽俱樂部比賽時，他都會將阿公頭骨從墳墓中取出來祈禱好運。眾所周知阿根廷球迷是世界上最熱情的球迷，但阿蘭達可能提高了熱情的標準。

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