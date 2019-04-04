想當鋼鐵人不是夢！ 「飛行裝」在美亮相公開試飛

2019-04-04 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕有許多漫威迷都幻想能當「鋼鐵人」，這個願望未來將不是夢了。昨日全3D印製的「飛行裝」首次於紐約公開亮相並試飛，美國飛行員第一次就成功試飛。

綜合外媒報導，其實早在去年7月底，英國發明家理察布朗寧（Richard Browning）成功發明出「飛行裝」，並已經在倫敦的百貨公司開賣。昨日紐約試飛的這套「飛行裝」，是由去年的模型再進行改良，包含5個噴射器，全身上下所有零件皆由3D印製而成，要價45萬美金 （近新台幣1400萬）。

據傳，去年一推出後，共有9位買家下訂，其中1位買家是知名男星湯姆克魯斯和喜歡極限運動的英國億萬富翁、維珍集團創始人理查德·布蘭森（Richard Branson）。不過，買家須先經過專業訓練，才能實際飛天。

「飛行裝」推出後，受到全球廣大回響，也完成人類飛行的夢想，預計將在19個地方展示飛行競賽，讓鋼鐵迷一睹為快。

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