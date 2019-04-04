中國再傳爆炸意外！ 雲南在建隧道疑氣爆致7死2傷

2019-04-04 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期意外不斷，除了工廠發生爆炸造成嚴重死傷外，連隧道也發生爆炸事件，雲南威信縣一處正在興建中的高速公路，隧道發生氣爆，造成7死2傷。

綜合中國媒體報導，雲南一條興建中的高速公路，在1日於威信縣路段的扎西隧道發生氣爆意外，扎西隧道長約5.8公里，由於山區蘊藏豐富煤礦，隧道內瓦斯濃度高，疑似施工不慎發生氣爆，爆炸威力強大連附近村莊的建築都受害，玻璃紛紛被爆炸衝擊波震碎，當場造成2死2傷，還有5人下落不明，搜救人員昨（3日）在隧道內發現5名失蹤者的遺體。

中國不到兩週的時間發生多起嚴重意外，上月21日起，江蘇響水爆炸案最為嚴重，造成78人死亡、617人受傷；江蘇揚州海底電纜工地鷹架倒塌6死5傷；四川成都雙流機場飛機滑行道橋工程發生鋼筋傾倒4死13傷；湖南常德高速公路遊覽車火燒車26死28傷；山東青州工廠爆炸5死；四川涼山森林大火，30名救火人員殉職；江蘇昆山台資企業漢鼎公司廠區存放廢金屬的貨櫃爆炸，7人死亡、1人重傷、4人輕傷。

由於中國資訊不透明，外界猜測死傷人數恐比官方數字還要更高。

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