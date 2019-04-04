悲！2青少年好心跳水救狗 雙雙觸電身亡

2019-04-04 09:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州索拉諾郡狄克遜（Dixon）2名17歲的青少年，和另外2名同伴與1隻狗狗出門散步時，行經一處灌溉溝渠上方的鐵橋，孰料小狗竟意外落水，2名少年見狀隨即跳水救狗，卻雙雙觸電身亡。

據《ABC》報導，喪命的2人分別是霍莫朱斯（Jacob Hourmouzus）與施奈德（Jacob Schneider），當時他們已將狗狗救起將手攀著鐵橋正準備上岸，怎知突然觸電，導致2人的手「黏」在了鐵橋上無法脫離。

與他們同行的2名友人見狀況不對，1人跳入水中把霍莫朱斯和施奈德撞離鐵橋，並把他們和狗狗拖到岸邊，另1人則撥打911求救，但觸電的2人仍送醫不治。

案發後負責當地電力配送的太平洋瓦斯與電力公司，已中斷鐵橋上的供電，索拉諾郡檢察官與警長也都投入調查，希望能釐清意外觸電的原因。

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