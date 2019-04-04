墨西哥搖滾明星陳屍家中 以死反駁性騷指控

2019-04-04 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥知名搖滾樂團「Botellita de Jerez」63歲的創始人兼貝斯手維加（Armando Vega Gil），本月1日被發現陳屍墨西哥家中。維加生前遭指控性騷擾，他曾在推特發文說打算輕生捍衛自己的清白。

綜合外電報導，上個月31日，維加被控在14年前性騷一名13歲少女，女子指控在她13歲時維加企圖與她接吻，讓她很不舒服，甚至還傳令人厭惡的露骨文字，女子還認為自己不是唯一的受害者。

維加離世前夕曾在推特發文說，「一個可怕的結局勝過無盡的恐怖，我在此斷然否認這項指控。我的死亡不是承認有罪，而是激進地宣告自己清白，讓我的兒子將來可以走自己的路」。他身後留下一名8歲的兒子。

維加所屬的樂團「Botellita de Jerez」1日在推特上證實他的死訊：「我們悲傷地宣布，我們的隊員今天早上去世。」墨西哥市司法部門未能確定他是否為自殺。

維加去世引起「#MeToo」的話題延燒，近幾週掀起一波性侵和性騷指控浪潮。有網友認為若維加是清白，應循法律途徑為自己洗脫罪名，而非走上絕路。

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