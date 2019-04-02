胡鬧一下能紓壓！ 匈牙利「愚蠢行走」慶愚人節

2019-04-02 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕4月1日，數百名匈牙利人在布達佩斯市中心展開一場名為「愚蠢的行走」（Silly walk）遊行活動，以慶祝愚人節。

綜合外媒報導，這場「愚蠢的行走」遊行活動，參加民眾橫跨各個年齡層，從長者到孩童都有。活動開始前，參加者在布達佩斯市中心的地鐵站進行約1分鐘的熱身，接著再繞布達佩斯市中心遊行3圈。參加者身穿奇裝異服，即興創作許多奇怪的走路方式。遊行的發起人27歲的佩托克（Benedek Petrok）說：「這次活動給人們提供了一個忘記煩惱的機會」。

這場遊行活動靈感來自於英國知名的巨蟒樂團（Monty Python）。他們在1970年代，以電視連續劇走紅。其中一個經典片段是英國喜劇演員克里斯（John Cleese）飾演的公務員，以怪異的方式走向「愚蠢的行走部門」。這次的遊行就是以此為靈感，參加者透過各種千奇百怪的方式走路，藉此忘記現實生活中的煩惱，也慶祝愚人節的到來。

一名68歲的年長參加者梅瑞茲（Valeria Meresz）表示：「我認為生活已經足夠嚴肅，而每隔一段時間透過胡鬧來紓壓，感覺很好！」

Silly walk 2019

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