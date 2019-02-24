（多圖）台北燈節踩街冒雨登場 東京迪士尼首度跨國遊行

2019-02-24 17:25

首次上稿 16:43

更新時間 17:25

〔記者周彥妤／台北報導〕為期9天的台北燈節今天最後一天，重頭戲「踩街嘉年華遊行」定於下午3時登場，天空雖不作美，天氣溼冷且雨勢不斷，活動仍照常舉行，沿著台北市中華路一段兩側，仍擠滿身穿雨衣或撐傘觀看遊行的民眾。

踩街嘉年華遊行今天下午3時登場，以福星國小（中華路、開封街口）為起點，沿中華路一路直行至中華路及貴陽街口，遊行隊伍分成光榮城市、豬事大吉、國際都會、活力台北等四大梯隊。

踩街遊行先由百輛電動機車開路，帶領隊伍進場，隨後登場的是日本東京迪士尼度假區35週年首度跨國出演，在遊行表演中，迪士尼明星們將乘坐特別遊行專用的花車「Dream Cruiser III」登場，包含「東京迪士尼度假區親善大使野口步美」、「東京迪士尼度假區舞者」及台北市約80名小朋友也一同參與演出，是台北燈節獨有的橋段。

北市府吉祥物熊讚今天頭上戴著燈泡造型，熱情走向人群和民眾一一擊掌，尤其不畏雨勢照舊蠕動身軀，炒熱現場氣氛。

隊伍中還有佩佩豬、OPEN！家族、熊讚、日本吉祥物千葉縣「千葉君」、靜岡縣濱松市「家康君」，以及福爾摩沙馬戲團等，都是踩街活動亮點。

此外，台灣火劇職業舞團「即將成真火舞團」，手持火把揮灑烈焰，精彩表演引起民眾驚呼連連。踩街活動預計至今天下午4時51分結束。

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