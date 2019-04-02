慰問金？封口費？沙國異議記者遭虐殺 子女獲上億補償

2019-04-02 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕沙國記者哈紹吉去年10月在沙特駐伊斯坦布爾領事館遭到殺害，其屍首至今下落不明。據美國媒體《華盛頓郵報》報導，自哈紹吉遇害後，沙國當局給予哈紹吉子女豐厚補償。

《華盛頓郵報》引述匿名沙國官員和哈紹吉親友消息指出，哈紹吉的子女獲得沙特當局提供的每月5位數美元的「終身慰問金」（約30萬新台幣），以及價值400萬美元（約新台幣1億2,300萬）的豪宅作為哈紹吉遇害的補償。

據報導指出，沙國官員私下透露，這些由政府低調發給的「慰問金」，是沙烏地王族行之有年的「慷慨慣例」，在重大天災、人禍，或震驚社會的刑事案件中，沙國王室時常都會「法外國賠」以彰顯統治者的悲天憫人等美德。不過，沙烏地王室的「慷慨」，其實是有相應的「封口期待」，哈紹吉親友透露，這些特別的補償待遇，其目的是確保哈紹吉的子女在公開評論父親遇害的事件時保持克制。

根據沙烏地現行法律與部族傳統，因殺人罪而獲判死刑者，只要受害家族代表同意寬恕、加害人就能透過繳交符合比例的「血債錢」（Diya）而免於一死。因此沙國王室目前正試圖安排一筆1100萬美金的巨額和解金，並從中施壓哈紹吉一族準備接受血債錢，好讓整件『意外』圓滿落幕。

該報導指出，未來幾個月，法院對涉案人員的審判結束後，哈紹吉的兩名兒子和兩名女兒還可能收到高達數千萬美元的補償金。

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