媽媽投書批女生穿緊身褲「太赤裸」 反遭輿論攻擊

2019-04-01 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國有名信奉天主教的母親投書學校媒體，指稱女生穿緊身褲（Leggings）會「為男生帶來太多遐想」，她為此感到羞恥，呼籲年輕女生別再穿了；文章不僅未爭取到支持，還引起輿論痛批。

美國印地安納州的聖母大學（University of Notre Dame）有名男大生的母親懷特（Maryann White）日前投稿該校學生報，標題名為《The legging problem》（緊身褲問題），懷特聲稱，她帶兒子去教堂做禮拜時，發現前排一群年輕女生穿非常貼身的緊身褲，「形同裸體」，雖然她兒子沒盯著那些女孩的臀部，她也不想看，但還是會忍不住不小心瞄到，更何況是年輕男子呢？

內文還說，她恨不得拿條圍巾遮住兒子的眼睛，保護穿緊身褲的女生不受傷害；女生雖然有權利穿緊身褲，但也有權選擇不穿。因為緊身褲「太赤裸、暴露」，希望以後女性去購物時選擇穿牛仔褲，「顧慮一下母親的感受」。

許多網友砲轟懷特的觀點，該文也被美國的主流媒體報導。不僅有民眾發文砲轟懷特，還說「妳應該做的是教兒子學會尊重，而不是檢討女性的穿著」、「瑪莉安．懷特，歡迎來到20和21世紀唷」；聖母大學有人在臉書發起「The Legging Protest」（抗議緊身褲）活動，邀大家一起穿緊身褲去學校；社群媒體也發起「#leggingsdayND」Hashtag標籤，不分男女PO出自己穿緊身褲的照片，抗議懷特的言論。

有名男大生的母親懷特，日前投稿該校學生報，標題名為《The legging problem》（緊身褲問題）。（圖擷取自《The Observer》官網）

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