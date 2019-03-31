6小象困泥坑2天 他們花4小時用鋤頭開挖緩坡救援

2019-03-31 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕泰國國家公園中有6頭小象受困泥坑長達2天，國家公園人員發現後，花費約4小時以鋤頭人工開挖出一條坡道供小象們逃脫。

綜合外媒報導，泰國國家公園他蘭國家公園（Thap Lan National Park）巡護員27日晚間在一處泥坑中發現6頭小象受困，巡護員們分頭行動，一部分的人去尋求幫助，另一部分的人留下照顧受驚嚇的小象們整晚，隔天一早尋求幫助的巡護員則拿著鋤頭等工具返回，花費約4小時在泥坑外側挖出緩坡讓小象們能自行爬出。

《波士頓環球報》報導，國家公園巡護員們將整段畫面拍下PO網，影片中可聽見管護林員對小象們鼓勵「走阿」、「快爬出去」，小象們用盡全力、奮力爬出泥坑的影片更吸引約14萬人次觀看。

至於小象們是為何會脫離象群、受困於泥坑中，負責人乍提普（Prawatsart Chanteap）表示，小象們年齡約在1至4歲間，目前不清楚為何會發生這種事，可能是年紀太小，腳力不足，受困泥坑中才無法自救，乍提普補充說，小象們除了受到驚嚇，和爬上岸時有滑倒外並無大礙，已經全部回歸山林中。

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