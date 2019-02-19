體悟心靈祥和 泰僧遁世拒絕遷營 不幸遭暴走象群重踏致死

2019-02-19 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕泰國中部差春騷府（Chachoengsao）發生一起遁世修行中的僧人，拒絕移動帳篷營位，遭象群重踏致死的事故。

泰國《清萊時報》報導，35歲的僧人詹費科（Phra Prapop Chanphaikhor）來自於沙馬丹（Sammadang）修道院，正在進行為期19日的遁世修行，不料在最後一個夜晚慘遭象群重踏致死。警方表示，將詹費科送抵醫院時，醫生研判早上8點30分接獲通報時，他至少已經死亡6個小時以上。

據了解，原本的遁世修行在第18天就結束，僧人們計畫返回農地另一邊的宿舍中，詹費科卻向同修表示，他想多留一晚，因為該農地讓他的心靈「平靜祥和」。孰料隔日同修發現他的帳篷及周遭環境支離破碎，並於15公尺外找到他被重踏致死的遺體。

泰國林務局表示，近年來約200隻大象侵入農地，且有越來越兇猛的趨勢。官方試圖燃放炮竹，欲將他們趕回鄰近的考安魯奈（Khao Ang Ruenai）野生動物保育區。但有附近農人表示，這做法不僅無效，更激怒了這些動物，讓牠們越來越暴力。

警方將詹費科送抵醫院時，醫生研判早上8點30分接獲通報時，他至少已經死亡6個小時以上。（圖取自英國《每日鏡報》官網）

泰國中部差春騷府（Chachoengsao）35歲的僧人詹費科（Phra Prapop Chanphaikhor）在遁世修行的最後一晚，不幸遭暴走象群重踏致死。（圖取自泰國《清萊時報》官網）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/