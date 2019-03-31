目睹女兒遭3人輪姦 母親持刀砍殺釀1死2傷仍當庭釋放

2019-03-31 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕南非婦人康比（Nokubonga Qampi）被譽為「獅子媽媽」，因為她在目睹女兒賽夫卡奇（Siphokazi）遭3人輪姦後當場持刀砍人，造成3嫌1死2重傷，檢方在輿論壓力下撤銷起訴，康比被當庭釋放。

據《BBC》報導，康比某天半夜被電話吵醒，接起來後有個女孩告訴她賽夫卡奇正在被3名熟識的男子強姦。康比第一反應就是報警，卻沒得到任何回應，於是她立即從廚房拿了一把刀並狂奔出門，跑過南非東開普省連綿起伏的山丘前往女兒所在的村莊。

康比心裡其實相當害怕，但那是她的女兒，所以自己必須有所行動。康普說，「我當時想著當我到達那裡時，女兒可能已經死了，因為她認識那3個人，所以他們可能會怕女兒以後向警方舉報，所以就殺人滅口。」

康比回憶，當她終於走近女兒所在的房子時，就聽到愛女的尖叫聲傳來，她步入臥室後藉著手機手電筒看到可怕的景象，1名男子正在強姦她的女兒，站在附近的另外2人褲子已脫到腳踝，等待輪到他們再次上陣。

康比站在臥室門口詢問他們在做甚麼，3人看到是她後立即衝向康比，讓這位心繫愛女的媽媽感到恐慌，隨即持刀反擊，3人見狀驚慌逃竄甚至還有1名強姦犯跳窗逃生，最後還是被砍成1死2重傷。

當警察姍姍來遲抵達現場時，便將康比逮捕並帶到當地警察局拘留。康比此時心裡相當混亂，幫她辯護的律師則告知康比，她砍人完全是自衛行為。南非民眾得知此事後，也紛紛籌措資金幫康比出打官司。

康比在事發後1個月出庭時，這才了解有多少人支持她，法院到處都是從南非各地趕來為康比加油打氣的民眾，法官在庭上告知康比，對於她的指控已被撤銷，康比開心得打電話給女兒告知此事，並聽到女兒遭輪姦後第一次笑了出來。

至於被砍成重傷的2名輪姦犯，後來則被判處30年有期徒刑，南非當地媒體將康比稱之為「獅子媽媽」，報導案情時旁邊還刊載了母獅保護幼崽的照片。

不過，南非大部分的強姦案很少會得到如此的關注，很大原因在於強姦案多不勝數，估計每天就會發生110起性侵事件，已被認為是國家危機。

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