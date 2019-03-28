直腸塞1.2公斤黃金走私！女子被抓到拉出5塊

2019-03-28 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國大連海關近日抓到一名女子將1.2公斤的黃金塞入直腸，企圖走私到韓國謀利，進而破獲整個走私犯罪集團，該集團過去一年以來利用「人體藏匿」的方式，已走私了100多公斤的黃金，粗估價值2800多萬元人民幣（約新台幣1億2856萬元）。

綜合中媒報導，大連海關日前發現有部分旅客頻繁坐船往返中、韓兩國，然而他們不僅行李簡單、神情舉止怪異，抵達韓國後竟也只是短暫停留，之後便搭乘下個航班返回中國，因此遭到海關鎖定。

近日一名40歲女子在出境時，被查到行李內有兩塊很小的金箔，海關第一時間不敢大意，立即帶女子前往醫院做電腦斷層掃描（CT），結果在女子的直腸內發現了金屬異物陰影，過沒多久，女子果然自體內排出黃金5塊，總重約1216克，同時也坦承受他人指使犯罪，供出其他同夥。

警方27日表示，目前警方已循線將17名犯罪嫌疑人逮捕歸案，經查證，該集團是集體籌資購買黃金後，再將黃金製作成單重約250克的長方體，由肛門塞入體內，走私出境到韓國銷售謀利。自2018年3月開始，該集團已走私黃金19次，總重量100多公斤，市價約2800多萬人民幣。

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