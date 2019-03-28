全球首例！ 聯合航空訂票系統新增非二元性別選項

2019-03-28 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕聯合航空日前宣布，已經確定將在其訂票系統中新增男、女以外的非二元性別選項。未來，旅客在聯合航空網站訂票時，除了M（男性）或F（女性）外，還可以選擇U（Undisclosed，不公開）或X（Unspecified，不指定）作為自己的性別認同。

綜合外媒報導，美國聯合航空（United Airlines）22日發出公告，宣布自己將是全美第一家納入非二元性別選項供乘客選擇的航空公司。未來，性別欄位選擇U或X的旅客，聯合航空將以「Mx.」替代原本的「Mr.」或「Ms.」來稱呼他們。

聯合航空顧客事務長Toby Enqvist表示，「聯航很驕傲能成為全美第一家提供這些選項的航空公司，我們決心在對LGBT的包容性上引領業界。我們將同時加強員工訓練，無論旅客的性別認同為何，聯合航空都將展現出最佳的服務」。

這項措施將在今年6月付諸實行，同時也督促其他航空公司考慮納入「不公開」與「不指定」這兩個性別選項，美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）、西南航空（Southwest Airlines）與阿拉斯加航空（Alaska Airlines）等航空公司都表示正在審慎考慮中。

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