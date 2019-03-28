美軍印太司令：一國兩制統一方案非兩岸共同意願

2019-03-28 01:28

〔中央社〕美軍印太司令部司令戴維森今天表示，中國國家主席習近平提出「一國兩制」方案，不是兩岸雙方意願；印太司令部將與台灣軍方合作，改善雙方的「聯合互操作性」。

美國國會眾院軍事委員會上午舉行「印太區域的美國國家安全挑戰與美軍活動」聽證會，戴維森（Philip Davidson）、國防部亞太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）受邀出席，戴維森在事先準備的書面證詞中談到要強化美國與盟邦的關係，在東北亞除提到日本與南韓，也特別談台灣，並作上述表示。

戴維森重申美國立場指出，美國「反對任何片面改變兩岸現狀的作為」，也持續支持以兩岸雙方人民都能接受的方式、速度與廣度，和平解決兩岸議題。

他還說，美國在兩岸的和平穩定上有深遠利益，也歡迎雙方採取降低緊張、改善兩岸關係的措施，而中國國家主席習近平提出「一國兩制」統一方案，無法展現兩岸雙方的意願。

美國軍方對中國的「一國兩制」表達意見與立場，過去少見，而戴維森在書面證詞中明白表達美方看法，也在國會留下正式紀錄。

他更多次提到「台灣關係法」指出，根據美國的台灣關係法與「三個公報」及構成的「一中政策」，美國按照台灣關係法，和台北維持「實質且強大的非官方關係」；台灣有開放的經濟，是尊重人權與法治的自由與民主社會，這也反映美國的價值觀。

他說，美國希望兩岸雙方在基於尊嚴與尊重下，持續有建設性對話，未來能繼續有高層級的溝通與互動，雖然台灣的總統蔡英文及她所屬的民進黨已承諾要和中國避免衝突及意外，然而，有鑒於北京持續針對台北領導層的苛刻言論，兩岸局勢日漸受到關切。

對於美國與台灣的軍事合作，他指出，印太司令部將聚焦於改善與台灣軍方的「聯合互操作性」（joint interoperability），改善台灣軍方的訓練與準備，並支持台灣的軍事及專業發展。

他還細數北京對台灣在外交上的孤立及經濟壓迫，甚至提到北京施壓國際社會及商業公司在網路及發行物上改變對台灣的稱謂，並阻止台灣的國際參與。

戴維森說，根據習近平的談話，實現統一是中國追求偉大復興的一部分，但中國聲稱要保留包括對台使用武力在內的所有方式以追求統一，這讓美國持續對解放軍在台海上的建軍整備能力，及解放軍軍力的不透明及不排除使用武力的立場感到關切。

他說，台灣最近通過的國防預算案，在對外軍購、內部採購及短期訓練準備計畫上有所準備，而根據台灣關係法，印太司令部將與台灣軍方合作，讓台灣能維持可靠、具彈性且有成本效益的充足自衛能力。（編輯：林治平）

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