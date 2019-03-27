美紐約州爆發麻疹大感染 兒童未接種疫苗禁止出入公共場所

2019-03-27 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州羅克蘭郡（Rockland County）目前已確診了153個麻疹病例，全郡進入緊急狀況，並嚴令兒童若沒有注射疫苗，就不得出入公共場所。

據《BBC》報導，民眾若違反該規定，將被處以500美元（約新台幣1.5萬元）的罰款，並面臨最高6個月的監禁，可見事情的嚴重性。羅克蘭郡當局表示，「我們的兒童面臨風險，這是一場公共衛生危機，是時候發出警報了。」

美國許多家長出於哲學或宗教原因，紛紛阻止小孩接種疫苗，還有人誤以為注射疫苗會造成自閉症，因此極力反對疫苗，造成接種率不斷下降，也使得傳染病威脅幼童生命。

羅克蘭郡爆發的疫苗的地方，主要集中在極度正統的猶太人社區，衛生檢查員前去防疫時，受到當地居民極力的抵抗。不過，麻疹是一種傳染性很強的疾病，可引起嚴重的併發症，包括肺部和大腦受損等等。

羅克蘭郡官員表示，未注射疫苗的兒童，不能出入的地方包括學校、購物中心、餐廳和宗教場所，該禁令將維持30天。

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