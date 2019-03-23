香港麻疹再增2個案！ 11個月大女嬰潛伏期曾入境台灣

2019-03-23 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕香港衛生防護中心今天上午公布最新2宗麻疹個案，分別為41歲的國泰航空男機師，以及11個月大的女嬰，女嬰曾在潛伏期前往台灣。

衛生防護中心表示，國泰航空男機師過往健康良好，本月12日出現發燒並開始出疹，21日前往北大嶼山醫院就醫，同日被轉送往瑪嘉烈醫院入院接受治療，經檢驗後咽喉樣本對麻疹病毒呈陽性反應，目前病況穩定。他在病毒潛伏期及傳染期曾到日本、泰國、印尼及菲律賓等國家。

另一宗個案涉及一名11個月大的女嬰，本月16日出現發燒情形，本月17日及19日被帶往私立診所就診，於20日往屯門醫院並入院接受治療，其鼻咽分泌樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。初步調查顯示，她於潛伏期內沒有接觸麻疹病人，在病毒傳染期沒有外遊，但在潛伏期曾前往台灣。

衛生防護中心指出，麻疹由麻疹病毒所引起，傳染性極高，麻疹可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物受感染的物體傳播的機會則較低，病患從出疹前4日至出疹後4日內可把病傳染給別人。麻疹的潛伏期可長達7至21日，沒有麻疹免疫力的接觸者如受感染有可能於潛伏期內出現相關病徵。

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