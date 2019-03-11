ATT 4 FUN餐飲女員工染麻疹 接觸者247人

2019-03-11 15:49

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布新增1例麻疹，為北部20餘歲在台北市ATT 4 FUN從事餐飲業的女性，感染源有待進一步釐清，目前衛生單位掌握接觸者高達247人。

根據疾管署資料，該名女性3月4日起出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，3月5日肢體、臉部出現紅疹，3月6日就醫，經通報檢驗於3月8日確診，目前個案在家休養中。

疾管署副署長羅一鈞表示，由於個案潛伏期間無出國史，但工作時曾接觸外國客人，無法排除遭到症狀不明人士而感染，感染源有待釐清。

目前衛生單位已掌握個案親友、職場與就醫相關接觸者共247人，尚無疑似症狀者，但其在可傳染期間3月1日至6日，除了在工作場所外，並曾搭乘912公車往返變電所站與松壽路口站、搭乘9005 車自台北市政府轉運站至桃園同安街口站，以及到桃園大江購物中心新馬辣麻辣鍋，提醒有相關活動史的民眾，要記得自主健康管理18天。

羅一鈞強調，今年累計29例麻疹，其中21例為20至39歲族群，建議一般民眾、尤其是1981年以後出生的成人，若計劃前往麻疹流行地區，在出國前2至4週就醫諮詢評估是否需要接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並於旅遊期間做好防護措施。

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