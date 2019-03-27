澳洲極右派一族黨 傳向美國步槍協會募款

2019-03-27 00:38

〔中央社〕根據半島電視台的調查報導，澳洲即將舉行大選，極右派一族黨被控向美國槍枝遊說團體全國步槍協會募款。

半島電視台（Al Jazeera）播放的秘密錄影畫面顯示，極右派國會議員韓遜（Pauline Hanson）所領導一族黨（One Nation Party）的成員，向全國步槍協會（NRA）募款1000萬至2000萬美元，交換條件是設法放鬆澳洲嚴格的槍枝管制法規。

半島電視台的調查採訪記者佯裝擁槍說客，促成韓遜的幕僚長艾希比（James Ashby）與NRA進行會談，過程都秘密錄影。

影片內容顯示，艾希比說，他希望NRA給予政治支持和協助募款，以及提供有助鎖定選民的強有力軟體。

艾希比在與NRA會談前的一次會面中表示：「如果全國步槍協會想要在澳洲號召支持者，這是個開始。再者，我非常想要得到他們的軟體，還有，若是他們能幫我們募款，那就太棒了。」

影片中可聽到艾希比表示，若獲得1000萬美元的捐款，就可讓一族黨在國會參議院贏得8個席次，如此一族黨即可擁有充分力量左右立法。

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