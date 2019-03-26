英國會27票差距 奪梅伊脫歐主導權

2019-03-26 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會當地時間週一（25日）深夜以329票支持、302票反對通過一項修正案，國會從首相梅伊（Theresa May）手中奪下對於脫歐進程的主導權；有外媒傳出，梅伊考慮辭職，以換取英國國會批准她與歐盟達成的脫歐協議。

綜合媒體報導，週一英國當地深夜，跨黨派國會小組提出「Letwin修正案」以 27 票之差通過，將英國脫歐控制權自梅伊政府手中轉移到國會，允許國會為英國脫歐制定辯論和後續英脫歐其他結果的時間表，國會議員預計將控制下議院的業務，以便對不同的英國脫歐結果進行一系列投票，包括英國加入歐盟單一市場、關稅聯盟、無協議脫歐，第二次公投或甚至完全撤銷英國脫歐。

歐盟與英國政府目前達成的唯一協議，是梅伊版的脫歐協議，但該版協議已經被英國議會2次投票反對，梅伊仍不放棄，暗示她仍希望有第3次投票。她強調，正確的道路是讓英國儘快通過協議離開歐盟，現在距離脫歐協議日期是5月22日。

但顯然國會並不認可梅伊的論點。國會將在27日進行一系列「指示性投票」（indicative votes ），找出議員真正想要的脫歐前景，選項可能包括無協議脫歐、舉行2次脫歐公投，甚至撤回里斯本條約第50條，也就是留歐。

由於國會兩度否決政府的脫歐協議草案，但又表決排除無協議脫歐，因此目前陷入了僵局。為了化解僵局，指示性投票將讓議員針對某項議題的不同選項進行投票，藉此調查出議員的意見，不過結果並不具法律效力。

工黨影子內閣脫歐大臣施凱爾（Keir Starmer）在表決後發布推文表示：「首相又遭逢一次屈辱的挫敗，她已經失去對黨、內閣，以及對脫歐的掌控。議會成功反擊，掌握了決定下一步的機會。」

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